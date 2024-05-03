Рост интереса к строительству частных домов в России

Россияне стали сами строить частные дома

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

За последний год интерес россиян к самостоятельному строительству частных домов удвоился. Это обусловлено ростом цен на готовое жилье и скорым окончанием программы льготной ипотеки. Эксперты отмечают значительное увеличение спроса на эту программу, сообщает издание "Известия".

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Льготная ипотечная программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Регина Дыдалина, исполнительный директор компании "Этажи", указывает, что если в апреле прошлого года доля таких кредитов в загородном сегменте составляла 5%, то сейчас она увеличилась до 10%.

"Эта программа — единственная из существующих, которая позволяет получить финансирование на строительство дома, и многие используют её, включая завершение начатого строительства", — говорит Регина Дыдалина.

Рост интереса к самостоятельному строительству также связан с увеличением цен на готовые дома, которые за год подскочили на 15-17%. В компании "Винзер" отмечают, что в этом году заявки на визуализацию домов и расчет необходимого количества керамзитоблоков подали на 20-25% больше, чем в прошлом году.

Эксперты прогнозируют пиковый спрос на стройматериалы для частного домостроения с середины мая до конца лета, советуя заранее запастись материалами, чтобы избежать рисков связанных с их возможным подорожанием.

Отдельно стоит отметить растущий интерес к индивидуальному жилищному строительству в Нижегородской области. Мария Воронцова, президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов, предсказывает бум на рынке загородного жилья с 2024 по 2026 год.