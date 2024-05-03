Любите собак, но хотите кошку? Эти четыре породы для вас

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Четыре кошки, которые ведут себя как собаки

1:12
Зоосфера » Кошки

Иногда кошки проявляют черты, характерные для собак, такие как верность, быстрая обучаемость и способность выполнять различные команды. 

Четыре кошки, которые ведут себя как собаки
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти крупные и независимые кошки известны своей способностью к дрессировке. Мейн-куны обычно выбирают одного хозяина, к которому становятся крайне привязаны и готовы следовать всем его указаниям. Они также любят прогулки на поводке и умеют плавать.

Рэгдоллы известны своей привязанностью к владельцу. Эти кошки часто встречают своих хозяев у двери, показывая свою радость. Рэгдоллы хорошо адаптируются к прогулкам на улице с поводком, наслаждаясь свежим воздухом и обществом своего хозяина.

Бомбейские кошки выделяются умом и ловкостью, быстро усваивая новые команды. Эти кошки будут сопровождать своих владельцев во время прогулок.

Бирманская кошка обладает жизнерадостным и энергичным нравом, искренне привязываясь ко всем членам семьи. Игривость и дружелюбие этих кошек напоминают собачье поведение, что делает их отличными компаньонами для активных людей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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