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Бездрожевое тесто на воде и яйцах: из него одинаково хорошо делать и жареные, и печёные пирожки

Бездрожжевое тесто на яйцах и воде: отлично подойдёт для любой выпечки

1:41
Еда

Бездрожжевое тесто на основе воды и яиц — это классический вариант, который отлично подойдет для приготовления пирожков, пиццы и других вкусных блюд. Вот как приготовить это универсальное тесто по рецепту сайта "Лайфхакер.ру".

Бездрожжевое тесто на яйцах и воде: отлично подойдёт для любой выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 г муки высшего сорта,

— Соль по вкусу,

— 2 яйца,

— 200 мл тёплой воды,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 столовая ложка сахара (если хотите сделать сладкую выпечку).

Приготовление:

  1. Процедите муку в глубокую миску или прямо на стол. Сформируйте горку муки и сделайте углубление в центре.
  2. В углубление добавьте соль, взбейте яйца, налейте тёплую воду, добавьте растительное масло и сахар (если используете). Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Покройте массу полотенцем и оставьте на 20 минут при комнатной температуре, чтобы она отдохнула.
  4. Затем выньте тесто и вымесите его на столе, посыпанном мукой, до получения однородной консистенции. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.

Тесто готово к использованию! Вы можете запечь приготовленные из него пирожки или пиццу в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета или жарить их на сковороде с обеих сторон до золотистости.

Это бездрожжевое тесто на воде и яйцах замечательно сочетается с различными начинками, такими как сыр, грибы, мясо, овощи или фрукты. Приготовьте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными пирожками и пиццей!

Идеальное бездрожжевое постное тесто - очень простой рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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