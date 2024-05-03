Бездрожевое тесто на воде и яйцах: из него одинаково хорошо делать и жареные, и печёные пирожки

Бездрожжевое тесто на основе воды и яиц — это классический вариант, который отлично подойдет для приготовления пирожков, пиццы и других вкусных блюд. Вот как приготовить это универсальное тесто по рецепту сайта "Лайфхакер.ру".
Ингредиенты:
— 500 г муки высшего сорта,
— Соль по вкусу,
— 2 яйца,
— 200 мл тёплой воды,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 1 столовая ложка сахара (если хотите сделать сладкую выпечку).
Приготовление:
Тесто готово к использованию! Вы можете запечь приготовленные из него пирожки или пиццу в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета или жарить их на сковороде с обеих сторон до золотистости.
Это бездрожжевое тесто на воде и яйцах замечательно сочетается с различными начинками, такими как сыр, грибы, мясо, овощи или фрукты. Приготовьте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными пирожками и пиццей!
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