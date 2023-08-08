Бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсль переехала на лето в деревню Петрушово Рязанской области.
Иностранная чиновница, танцевавшая с Владимиром Путиным во время своего бракосочетания, обосновалась на летний период в рязанской деревушке. Она сняла в сельской местности домик и уже успела оценить местный праздний дачников. По словам журналистов, гражданку Австрии восхитила песня Олега Газманова "Вперед, Россия".
Об этом сообщает местный канал "Вид сбоку".
Атмосферу в глубинке она охарактеризовала словами "суперхорошая атмосфера". Чиновница рассказала, что учит русский язык и пишет книгу о проблемах Европы.
Кнайсль объяснила, что после начала СВО "вынужденно покинула родную страну из-за постоянных угроз".
Ранее Карин Кнайсль рассказала, почему невозможно полностью прекратить торговлю с Россией.
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