Экс-глава МИДа Австрии обосновалась в деревне Рязанской области

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Бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсль переехала на лето в деревню Петрушово Рязанской области.

Фото: https://forpost-sevastopol.ru/

Иностранная чиновница, танцевавшая с Владимиром Путиным во время своего бракосочетания, обосновалась на летний период в рязанской деревушке. Она сняла в сельской местности домик и уже успела оценить местный праздний дачников. По словам журналистов, гражданку Австрии восхитила песня Олега Газманова "Вперед, Россия".

Об этом сообщает местный канал "Вид сбоку".

Атмосферу в глубинке она охарактеризовала словами "суперхорошая атмосфера". Чиновница рассказала, что учит русский язык и пишет книгу о проблемах Европы.

Кнайсль объяснила, что после начала СВО "вынужденно покинула родную страну из-за постоянных угроз".

Ранее Карин Кнайсль рассказала, почему невозможно полностью прекратить торговлю с Россией.

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