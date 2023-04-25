Экс-глава австрийского МИДа: невозможно полностью прекратить торговлю с Россией

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Бывший министр иностранных дел Австрии считает невозможным полное прекращение торговых отношений с Россией. Ранее говорилось о бойкоте торговли России со стороны стран G7.

Японское агентство Киодо, ссылаясь на собственные источники в правительстве Страны восходящего солнца, сообщало, что руководители стран G7 всерьёз рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт в Россию практически всех товаров. Однако сделать это невозможно, как полагает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией, — заявила Кнайсль в беседе с журналистами. — Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов".

Россия является второй экономикой Европы после Германии и восьмой экономикой мира. Это один из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировом рынке, также Россия считается одним из ведущих мировых экспортеров оружия и продовольствия, страна активно развивает атомную энергетику по всему миру.

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