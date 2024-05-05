Не переживайте: как исправить неудачную стрижку, цвет или укладку

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Без стресса: как скрыть неудачную стрижку

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Наши представления об идеальной стрижке, укладке и окрашивании не всегда совпадают с представлением стилиста в салоне, и это часто приводит к разочарованию. Однако, если что-то пошло не так, не стоит паниковать. Есть несколько способов исправить ситуацию.

Без стресса: как скрыть неудачную стрижку
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Провальная стрижка: если стрижка оказалась неудачной, важно обратиться в салон, возможно к другому мастеру. Он может добавить рваных линий, чтобы сделать стрижку более асимметричной. Если это не помогает, можно обсудить яркое окрашивание, чтобы отвлечь внимание от недочетов.
  • Неподходящий цвет: в случае ошибки с цветом, возможно потребуется полное перекрашивание. Однако, если проблема незначительная, можно попробовать вывести желтизну тонирующим составом. Важно помнить, что радикальные изменения цвета за один раз могут негативно сказаться на состоянии волос.
  • Неудачная челка: если челка получилась слишком короткой, можно попросить мастера погуще ее, добавив немного длины. В случае, если челка совсем не подходит, ее можно закалить невидимками и дать ей отрасти.
  • Поврежденные волосы: если ваши волосы пострадали от химического воздействия, важно обратиться к профессионалам. Обычные маски из масс-маркета в этом случае не помогут. Другие мастера могут дать рекомендации по уходу и провести процедуры восстановления.
    Неудачный стиль: если прическа или окрашивание не соответствуют вашим ожиданиям, не стоит сразу менять имидж. Попробуйте изменить макияж или укладку, чтобы "преобразить" образ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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