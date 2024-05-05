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Эти насекомые маленькие, но вред от них на огороде большой

Рассказываем о трипсах, которые вредят даче

2:09
Садоводство » Вредители и болезни

Трипсы — это маленькие насекомые, которые могут причинить серьёзный вред растениям и культурам. Они относятся к семейству трипсовых и имеют более 6000 видов по всему миру. Эти насекомые имеют размер от 1 до 3 мм и обладают тонкими крыльями, что позволяет им легко перемещаться с одного растения на другое.

Рассказываем о трипсах, которые вредят даче
Фото: flickr.com by S. Rae is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из основных вредителей сельского хозяйства являются цветочные трипсы. Они питаются соками растений, проникая в их ткани и оставляя после себя мелкие отверстия. Это приводит к ослаблению растений и уменьшению их урожайности. Кроме того, трипсы могут быть переносчиками различных болезней, которые могут серьезно повлиять на здоровье растений.

Особенно опасны трипсы для тепличных культур, так как в закрытом пространстве они могут быстро размножаться и распространяться. Кроме того, они могут проникать внутрь плодов и овощей, делая их непригодными для употребления. Это приводит к значительным финансовым потерям для фермеров и сельскохозяйственных предприятий.

Но не только сельскохозяйственные культуры подвержены вреду от трипсов. Они также могут атаковать декоративные растения в садах и парках, что приводит к ухудшению их внешнего вида и снижению их декоративности. Кроме того, трипсы могут быть проблемой для домашних растений, особенно для комнатных цветов.

Борьба с трипсами является сложной задачей. Традиционно для этого используются химические пестициды, но они могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека. Кроме того, трипсы могут развивать устойчивость к химическим препаратам, что делает их более трудными для уничтожения.

В настоящее время все большую популярность приобретает биологический метод борьбы с трипсами. Он основан на использовании естественных врагов трипсов, таких как хищные клещи и наездники. Также существуют специальные ловушки, которые привлекают трипсов и уменьшают их численность.

Трипс на цветах. Что такое трипс и как от него избавиться
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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