РИА Новости: Европа по-хитрому поступила с золотом и нефтью России

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Под западные санкции подпали не только российские энергоресурсы, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — сейчас местные компании не могут приобретать драгметалл. Однако страна закупила золотые слитки благодаря оставленному пробелу в законодательстве. Запад нашёл и другие лазейки, при помощи которых торгует с Россией, несмотря на введённые ограничения. Об этом заявила аналитик Наталья Дембинская в материале для РИА Новости.

Швейцарская компания Open Mineral Ltd зарегистрирована в Абу-Даби. С августа по январь импортировала в ОАЭ шесть партий драгметалла на 44 миллиона долларов. Подобная сделка оказалась законной: "На юридически независимые дочерние предприятия за рубежом санкционные требования не распространяются".

"Сделка Open Mineral в ОАЭ — ещё одно доказательство того, что у трейдеров есть схемы для торговли российскими нефтью и золотом", — отметили западные эксперты.

Кроме того, весной 2022 года в Швейцарию поступили три тонны российского золота из Великобритании, несмотря на то, что Лондон сразу же поддержал эмбарго, указала Дембинская. Британцам удалось "обкатать схемы" и с нефтью. Суда с "чёрным золотом" приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии и Польши. Формально законы не нарушались, потому что импортёром считается страна-отправитель, а не производитель.

"Вся Европа уже больше года покупает "запрещённую" нефть через страны-"прачечные". Таких как минимум пять: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур. Экспорт сырой нефти из России в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур взлетел на 140 процентов. Сумма за год — рекордные 74,8 миллиарда евро, 70 процентов от общего показателя", — подчеркнула аналитик.

Затем "чёрное золото" поступает в Евросоюз. Европейцы приобрели "отмытой" нефти, которая включена в санкционные списки, на 42 миллиарда евро.

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