Разбираем мифы о применении йода против прыщей: что говорят косметологи

Мнение косметологов о применении йода для борьбы с прыщами

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В стране часто рекомендуют использовать йод в самых разных ситуациях, начиная с порезов и заканчивая растяжками связок, но в борьбе с головной болью его не рекомендуют. Блогеры активно поощряют применение йода даже для борьбы с акне, предлагая различные схемы его использования. Однако, что думают о применении йода в качестве средства против прыщей косметологи?

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Йод в профессиональной среде часто называют повидоном йодом. Он содержит дезинфицирующие компоненты, которые, воздействуя на бактерии, окисляют их белки, что приводит к их гибели. Исследования проведенные в Национальном институте дерматологии Сингапура подтвердили, что йод способствует подсушиванию прыщей, уменьшению воспаления и ускорению процесса заживления после вскрытия гнойной головки.

Тем не менее, есть и недостатки применения йода против прыщей. Он может вызывать сильное раздражение и сухость кожи, поэтому его следует использовать как SOS-средство лишь 1-2 раза в месяц. Кроме того, в отличие от специализированных средств против воспалений, йод не следует оставлять на коже надолго, так как это может привести к гиперпигментации. Лучше всего обратиться к врачу для поиска подходящего лечения, особенно если прыщи возникают регулярно.



