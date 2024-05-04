Революция на дорогах: как новые ПДД могут стать причиной аварий на круговых перекрестках

Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), введенные год назад, значительно изменили подход водителей к проезду круговых перекрестков в России. Это уже четвертая попытка в течение последних десяти лет адаптировать правила для улучшения дорожной ситуации на таких перекрестках. Согласно новым правилам, необходимо обращать внимание не только на знак "Круговое движение" (4.3), но и на знаки приоритета, которые теперь играют ключевую роль в определении порядка проезда.
Раньше водители, въезжающие на круг, должны были уступать дорогу тем, кто уже находится внутри круга. Теперь же, если дорога, подходящая к круговому перекрестку, имеет приоритет, водители внутри кольца обязаны уступить дорогу. Если круг является главной дорогой, ситуация меняется наоборот. Введение новых правил может вызвать путаницу среди водителей и потенциально увеличить риск дорожно-транспортных происшествий, так как водителям необходимо адаптироваться к измененной схеме приоритетов на круговых перекрестках.
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