Эти собаки еще вас переживут: названы породы, которые живут гораздо дольше остальных

Кинологи назвали породы собак-долгожителей

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прежде чем принять решение о покупке собаки, важно ознакомиться с характеристиками различных пород.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Некоторые собаки могут похвастаться долголетием, в то время как другие имеют относительно короткую продолжительность жизни.

Многие желают, чтобы их питомец радовал их в течение, как минимум, пятнадцати лет.

Лхасский апсо

Эти собаки издревле ценятся за свой дружелюбный и спокойный нрав. Лхасские апсо могут прожить до 14 лет.

Джек-рассел-терьер

Эта порода привлекает внимание своей энергичностью и способностью быстро обучаться. Джек-рассел-терьеры прекрасно ладят с детьми и могут дожить до 16 лет.

Померанский шпиц

Не смотря на свою упрямство, эти собаки глубоко уважают своих владельцев. Померанские шпицы также известны своей храбростью и могут жить до 14 лет, что делает их желанными домашними любимцами.