Древние орудия из бычьего ребра найдены в Германии: археологи раскрыли тайны 33 000-летней давности

Древние люди в Германии в качестве консервов могли использовать черепах

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования, проведенные в гравийном карьере Барлебен-Адамзее недалеко от Магдебурга в Германии, привели к открытию значительного количества археологических артефактов, датируемых от среднего плейстоцена до современности.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Находки включают в себя 180 кремневых предметов, среди которых ручные топоры, различные инструменты, нуклеусы и отщепы, а также костяные изделия и фрагменты панцирей черепах.

Одной из выдающихся находок является полированное острие длиной 41,8 сантиметра, изготовленное из бычьего ребра, датированное приблизительно 32 000-33 000 лет назад, что делает его одним из древнейших известных полированных костяных инструментов, найденных в этом регионе Центральной Германии, сообщает Planet Today.

Также были обнаружены каменные орудия, в том числе фрагменты кончиков листьев, датируемые тем же временным периодом. Это открытие вызывает сомнения в предыдущих предположениях, связывавших подобные артефакты исключительно с неандертальцами, предполагая, что их могли создавать и ранние современные люди.

Особенно значимой является находка пяти фрагментов панцирей европейской пресноводной черепахи, датируемых 42 000-50 000 лет назад. Это открытие предполагает, что черепахи могли существовать во время последнего ледникового максимума, что ставит под вопрос традиционные представления о географическом распределении этих животных. Существует гипотеза, что древние охотники, включая неандертальцев и ранних современных людей, могли перевозить черепах в более холодные регионы в качестве своего рода "живых консервов", обеспечивая себя свежим мясом в условиях неудачной охоты.

Будущие исследования этих артефактов помогут уточнить картину приспособления древних людей к меняющейся окружающей среде и их использование доступных ресурсов.