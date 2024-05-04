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Объём торговли с Китаем вырастет в два раза: президент Сербии назвал возможные последствия нового соглашения с КНР

Президент Сербии допустил увеличение в два раза объема торговли с Китаем

0:52
Экономика

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что в течение следующих десяти лет объем торговли между Сербией и Китаем может значительно увеличиться благодаря подписанному соглашению о свободной торговле.

Президент Сербии допустил увеличение в два раза объема торговли с Китаем
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью китайскому телевидению он упомянул, что текущий товарооборот между странами составляет 6,1 миллиарда долларов, и ожидает, что соглашение способствует росту торговли в два и более раз. Также Вучич отметил участие Сербии в китайской инициативе "Один пояс — один путь", которую он видит как важную возможность для страны, сообщает ТАСС.

Посещение председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию запланировано на 7-8 мая в рамках его турне, включающего также Францию и Венгрию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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