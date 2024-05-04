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Учёные в США выяснили, что использование газовых плит может вызывать астму у детей

Использование газовых плит может быть опасно

1:06
Здоровье

Исследование учёных выявило взаимосвязь использования газовых плит с ранней смертью и появлением астмы у детей.

Использование газовых плит может быть опасно
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно исследованиям учёных, последствия использования газа для здоровья очень существенны. Они выяснили, что газовые плиты могут ежегодно приводить к смерти 19 тысяч взрослых в США. Они также подсчитали, что длительное воздействие от плит является причиной примерно 50 тысяч случаев детской астмы. А общее число случаев детской астмы, которые связаны с этим загрязнением, возможно, приближается к 200 тысячам. Это составляет примерно 10% детской астмы, пишет Science Advances.

"Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты", — сообщил один из авторов исследования профессор Школы устойчивого развития Doerr Стэнфордского университета Роб Джексон.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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