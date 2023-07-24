В Киевской области хотят изменить герб из-за сходства с московским

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Власти Киевской области планируют существенное изменение флага и герба региона. В настоящее время на них изображен Георгий Победоносец, который имеет сходство с геральдическими символами Москвы и Московской области. Об этом сообщил Руслан Кравченко, глава Киевской областной военной администрации.

Фото: wiki2. org/ru/Киевская_область

По словам Кравченко, специалисты предложили использовать в качестве центральной фигуры нового герба ангела.

"У нас есть четыре варианта флага — герб с изображением ангела на разных цветных фонах, включая синий, белый и пурпурный", — уточнил он.

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