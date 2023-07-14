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Полковник Макгрегор напомнил, что захватнические планы Польши и Литвы — не секрет для Путина

1:15
Мир

У Литвы и Польши давно есть план по вторжению на Украину и аннексированию её западных земель. Более того, российскому президенту Владимиру Путину давно известно об этих намерениях, о чём он уже говорил ранее. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор напомнил, что захватнические планы Польши и Литвы — не секрет для Путина
Фото: https://traveltimes.ru/wp-content/uploads/2022/01/lvov.jpg

Полковник уточнил, что Польша и Литва уже в течение сотни лет вынашивают план по возвращению своих бывших территорий, которые сегодня являются украинскими. Однако для того, чтобы осуществить это желание, этим странам придётся выполнить одно важное условие, считает американский военный.

"Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО. Я сказал польским коллегам, что им нужно убираться из альянса, если они действительно хотят осуществить этот план", — сказал Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Полковник обратил внимание, что тот факт, что Путин в курсе этих планов Польши и Литвы, должно немало удивить их. Намерения Вильнюса и Варшавы по захвату украинских земель давно не секрет для российского президента, напомнил военный.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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