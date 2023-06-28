США прокомментировали сожжение Корана в Швеции

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Правительство Соединённых Штатов выразило мнение касаемо проведённой в Швеции акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель назвал такой поступок проявлением неуважения к священным писаниям.

"Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным".

Однако, позиция руководства США по поводу вступления Швеции в НАТО остаётся неизменной: Вашингтон видит необходимость в скорейшем присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

Акцию с безжалостным уничтожением Корана в Швеции прокомментировал глава МИД Турции Хакан Фидан, осудив действия граждан страны и назвав это безрассудным и неуважительным поступком.