Жители Запада о российских выпускниках РФ: они красивые, хорошо одеты и смеются

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Видеозапись, подписанная как "Выпускной бал в России", уже набрала на Западе сотни тысяч просмотров: жители США, Британии, немцы и французы удивляются красоте и куражу выпускников "в условиях санкций".

В частности, иностранцы (вопросы даются в переводе на русский) спрашивают: "А в России вообще есть толстые люди?" и отмечают: "Фастфуд сбежал из России, вот и не толстые они".

Также жителей США удивляет, что все подростки хорошо одеты — "у них всех новая красивая одежда, они улыбаются и смеются… подождите, но как же наши санкции?"

Похожие вопросы:

"Почему они смеют радоваться, против них весь мир!" "Это, наверное, подставные дети чекистов Путина или нам зря показывают грустных измученных санкциями людей?"

Отдельно жители западных стран отметили красоту российских девушек. Среди самых популярных комментариев:

"Да, возможно, мне придется лететь в Россию, чтобы найти себе девушку",

"Каждая девушка симпатичная!"

"Парни не боятся их обнимать, трогать, у них что, нет наказания за харассмент?"

Не обошлось без стереотипов — множество лайков набрали вопросы: "Почему они в легкой одежде, там же всегда снег?" и "Где ушанки (их почему-то называют babushka) и водка?"

Ранее французские репортеры Le Devoir и LCI посетили Россию и удивленно написали: "Санкции Запада против России работают не так, как планировалось, поскольку россияне не заметили никаких последствий".

В свою очередь журналисты Frankfurter Rundschau сетуют на то, что "путинская Россия готова к жёстким санкциям лучше, чем в 2014 году". Они проехались "от Москвы до края России" и убедились, что люди не ходят "голодными, злыми" и не готовы "восстать, смести Путина и призвать Запад".

Также жители Крыма рассказали американским репортерам из NBC о своём крайне негативном отношении к Украине и нежелании возвращаться в ее состав, а также о том, что "в России Крыму отлично".

Это крайне удивило американских корреспондентов, приехавших в Крым по Крымскому же мосту и рассчитывавших увидеть "полуостров беды". Вместо этого жители Крыма сообщили, что будут "бороться с оружием в руках, чтобы здесь не было Украины".