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Мы не рабы: видео американского NBC из Крыма собрало миллион комментариев

4:03
Мир

Стали известны подробности, что именно, где и как жители Крыма рассказали NBC о своём отношении к России, Зеленскому, СВО и грядущей украинской атаке на полуостров.

Все опрошенные заявили, что "готовы защищать свой полуостров, свою Родину от киевского режима". Это крайне удивило американских корреспондентов, приехавших в Крым по Крымскому же мосту и рассчитывавших увидеть "территорию пропаганды и страдающих под дулами автоматов крымчан".

В Севастополе журналисту NBC местные жители прямо заявили, что считают себя русскими и готовы с оружием в руках противостоять украинским войскам.

Кир Симмонс с командой русскоговорящих ассистентов проехался по Крыму и описал увиденное как "милитаризованную территорию", где Севастополь — символ военно-морской мощи страны.

Симмонс сделал акцент на том, что Запад и Киев не признали Крым частью РФ. Но местная жительница заявила ему, что "это наша земля, мы все наденем форму и отправимся на границу защищать ее". И с ней оказалось согласно большинство опрошенных крымчан "в других локациях".

Как подчеркивает украинский президент Владимир Зеленский, Крым —

"это одна из причин, по которой ему от США и НАТО нужно более мощное оружие".

Киев заявляет, что "намерен вернуть себе своё, но что тогда станет с 2,4 миллионами живущих там крымчан?" — задает вопрос журналист.

Отвечаем:

  • В феврале 2023-го Киев заявил, что все жители Крыма должны быть осуждены за "сотрудничество с Россией", как и переехавшие в Крым "материковые" россияне.
  • До этого Верховная Рада рассмотрела законопроект о концлагерях для россиян, анонсированный в эфире "1+1".
  • Также власти Киева уже заявляли в адрес Крыма: "Умоются кровью и все поймут. Сломаем как веник!" Обещали тысячи гектаров "выжженной земли", "депортировать всех в РФ через фильтрационные лагеря", "намотать крымчан на гусеницы танков".
  • Официальный Киев даже озвучивал программу-максимум — "Территория без людей".

У Зеленского ничего не выйдет

Крымчане, впрочем, уверены — у Зеленского ничего не выйдет. 36-летний Руслан Нальгиев пояснил, что "если мы не станем защищать родину, нас превратят в рабов. Никто не хочет быть рабом".

"Надо понимать, что Севастополь еще при Российской империи и в советское время являлся базой Черноморского флота, и Москва его не отдаст никогда", — таким "открытием" делится американский журналист.

Симмонс вынужден был признать, что местные жители категорически не хотят возвращаться под юрисдикцию Киева. При этом никто никого не заставляет силой проявлять лояльность, пояснила 26-летняя Диана Галастян. "Никто нас не стращает. Никто не внушает, что будет страшно. Ничего подобного. Никакого запугивания", — отметила она.

"Журналист нашел только одну женщину, крымскую татарку, которая демонстративно плакала. Но и тут провал. Выяснилось, что она не из сочувствующих Украине, а ей просто жалко всех погибших в конфликте. Но этот момент NBC почему-то включать в демонстративный ролик почти не стали, а написали о нем только в текстовом материале" — отмечают в соцсетях.

Отметим, что материал уже вызвал около миллиона комментариев на различных сервисах — американцы, европейцы, крымчане, материковые россияне и украинцы (куда же без них!) обсуждают его ничуть не меньше, чем СВО.

Кстати, украинские власти заинтересовались журналистами NBC — Киев пригрозил, что "запретить ему въезд на полуостров", на который он уже въезжал через территорию России.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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