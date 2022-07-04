Le Devoir: россияне не заметили западных санкций

Санкции Запада против России не работают не так, как планировалось, поскольку россияне не заметили никаких последствий, сообщил канадский журналист Эрик Дезрозье в статье для издания Le Devoir.

Запад планировал, что антироссийские санкции разрушат экономику РФ и обесценят рубль, но через четыре месяца выяснилось, что курс российской валюты укрепился, а граждане России не заметили последствий санкционных ограничений.

На прошлой неделе в Германии прошёл саммит G7, на котором лидеры стран "Большой семёрки" пришли к выводу, что у них нет инструментов дальнейшего давления на Россию. Они признали, что санкции привели к росту цен на топливо, увеличению доходов РФ от экспорта энергоносителей и ухудшению экономической ситуации в западных государствах.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, президент США Джо Байден обещал, что антироссийские санкции уничтожат экономику РФ и обесценят рубль. Сейчас можно констатировать, что ничего из этого не произошло. Автора статьи удивило то, что россияне не почувствовали последствий санкций.

"Россияне, похоже, занимаются своими делами как ни в чем не бывало, а их страна продолжает продавать за границу нефть и газ на миллиарды долларов", — пишет Дезрозье.

Он подчеркнул, что в условиях глобализированной экономики сложно точечно ударить по крупной стране и не нанести ущерб другим странам. Кроме того, Западу не удалось привлечь на свою сторону многие значимые государства, в том числе Китай и Индию. Без этих важных игроков антироссийские санкции уже не так действенны.