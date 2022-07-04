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Премьер-министр Польши: к сожалению, санкции против России не работают

Экономика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия пока хорошо справляется с западными санкциями. По его словам, сейчас эффекта от санкций ожидать не стоит.

Премьер-министр Польши: к сожалению, санкции против России не работают

"Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал Моравецкий в интервью изданию Polska Times. По его мнению, которого введённые в отношении России ограничительные меры должны ослабить её экономический потенциал и "привести к её изоляции".

"К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти", — сказал Моравецкий. При этом, конечно, стоит отметить, что рост цен на сырьё провоцирует в том числе и санкционная политика США и Евросоюза.

По словам польского премьер-министра, рост цен на сырьё серьёзная проблема, "ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах".

Отметим, Польша в числе тех государств, которые настаивают на наиболее жёстких антироссийских санкциях. При этом власти страны декларируют отказ от импорта энергоносителей из России. В частности, Польша заявила о том, что отказалась от импорта угля, нефти и природного газа.

Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что западные страны продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на уже введённые санкции.

"Всё новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

В других же случаях, по словам сенатора, ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции. "Непонятно лишь, кого они хотят обмануть", — отметил сенатор.

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Автор: Антон Куликов
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