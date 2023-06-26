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ФРГ намерена развернуть 4 000 солдат в 200 км от Калининграда

1:10
Мир

Министерство обороны Германии запланировало разместить в союзной по НАТО Литве 4 тысячи постоянных солдат и офицеров бундесвера с целью обеспечить безопасность восточного фланга Североатлантического альянса. Как сообщает информационный портал EADaily, власти ФРГ намерены разместить их в учебном полигоне, который находится менее чем в 200 километрах от Калининграда.

Об этом официально сообщил руководитель ведомства Борис Писториус во время своего визита в Вильнюс, добавив, что для осуществления таких целей необходимо соорудить дополнительные военные объекты.

"Германия готова постоянно размещать в Литве боеспособную бригаду"

Ранее стало известно о прибытии Писториуса на территорию Литвы для того, чтобы посмотреть, как происходят учения солдат из ФРГ. Южно балтийская страна получила от Германии 1 тыч. военных и 300 танков 41-й мотострелковой бригады "Передняя Померания", которые впоследствии будут задействованы в маневрах, сосредоточены на защите восточного фланга НАТО.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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