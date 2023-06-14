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19FortyFive: ВС РФ ждёт неприятный сюрприз при изучении трофейной техники НАТО

1:50
Мир

Российская армия захватила трофейную технику НАТО, однако есть сомнения в том, что Россия сможет получить доступ к секретам западного вооружения. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

19FortyFive: ВС РФ ждёт неприятный сюрприз при изучении трофейной техники НАТО
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Авторы издания уверены, что все ценные компоненты вооружения НАТО были изъяты ещё до отправки техники на Украину. 

Как указывает американское издание, российские военные не только уничтожили десятки современных западных боевых машин Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и захватили несколько экземпляров техники. Теоретически, если бы Россия получила вооружение НАТО, она могла бы изучить все секреты западных образцов.

В свете потери западной бронетехники у авторов 19FortyFive возник вопрос: а смогут ли российские солдаты и разработчики оружия изучить встроенные технологии, электронику, системы прицеливания и композитные бронепанели повреждённых транспортных средств?

19FortyFive считает, что Россия может столкнуться с неприятным сюрпризом при исследовании трофейной западной техники. Все передовые технологии, на которых основано вооружение НАТО, были демонтированы ещё до отправки на Украину. Даже союзным и партнёрским странам Запад продаёт оружие, существенно отличающееся от оригинальных образцов.

В материале приводится пример с продажей танков Abrams союзникам Соединённых Штатов. Эти машины сильно отличались от тех, которыми вооружены ВС США. Они имели другую электронику, системы прицеливания, вычислительную технику и датчики. Таким образом, Пентагон защищает свои секреты, обеспечивающие американцам преимущество.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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