Техник ДНР: танки "Азова"* будут использованы союзными силами против ВСУ

Техник ДНР Виктор рассказал, что танки "Азова"* будут использованы военными ДНР против ВСУ.

На "Азовстали", на заводе Ильича и в других местах Мариуполя союзные силы захватили большое количество бронетехники ВСУ.

Техник подразделения ДНР Виктор рассказал, что он занимается восстановлением трофеев для танковых войск ДНР. Он показал танк Т-64БВ "Булат", который раньше использовали боевики полка "Азов"*. Виктор рассказал корреспонденту "Русской весны", что танк собираются восстановить и отдать на вооружение НМ ДНР.

"Булат" был взят на "Азовстали" после того, как члены националистического батальона сдались в плен. Виктор отметил, что часть техники "Азова"* была умышлена выведена из строя. Также на восстановлении есть бронемашина с завода Ильича, которая попала в руки союзных сил в ужасном состоянии.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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