Рогов рассказал, как Киев использует зерновую сделку в своих преступных целях

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Зерновая сделка нужна Киеву для того, чтобы закупать оружие. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Политик подчеркнул, что о выполнении обязательств перед Россией со стороны Киева в рамках зернового соглашения не идёт и речи, украинские власти используют предоставленный им гуманитарный коридор в своих преступных целях.

"От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора", — объяснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Член главного совета администрации Запорожской области уверен, что после того, как Киев совершил подрыв аммиакопровода, в зерновом соглашении точно нет больше смысла.

13 июня Владимир Путин не исключил возможности выхода России из зерновой сделки, потому что Киев пользуется гуманитарным коридором для атак своими дронами на территорию РФ.