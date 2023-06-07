Переговоры по зерновой сделке пройдут 9 июня в Женеве: от ООН будет Гринспан

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Очередные переговоры на тему зерновой сделки состоятся в Женеве в пятницу, 9 июня. Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на собственный источник из ООН. От ООН в Женеву прибудет руководитель конференции по торговле Ребекка Гринспан.

Фото: pixabay.com

Напомним, замглавы российского МИД Серей Вершинин ранее проинформировал о согласовании нового раунда консультаций на тему зерновой сделки в межведомственном формате.