Очередные переговоры на тему зерновой сделки состоятся в Женеве в пятницу, 9 июня. Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на собственный источник из ООН. От ООН в Женеву прибудет руководитель конференции по торговле Ребекка Гринспан.
Напомним, замглавы российского МИД Серей Вершинин ранее проинформировал о согласовании нового раунда консультаций на тему зерновой сделки в межведомственном формате.
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