Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.
Сразу после трагедии местные рыбаки выловили хищную рыбу и передали её учёным. Как пишет Daily Mail, специалисты уже приступили к бальзамированию акулы.
Жертвой акулы стал 23-летний гражданин РФ Владимир Попов, который переехал в Египет несколько месяцев назад. Трагедия произошла на глазах отца молодого парня. Нападение хищной рыбы длилось всего около минуты.
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