РСТ: инцидент с акулой не сократит турпоток из России в Египет

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил, как гибель россиянина в Хургаде повлияет на турпоток в Египет.

Фото: pixabay.com

По мнению Горина, инцидент с акулой не сильно скажется на популярности курортов Египта среди россиян.

"К сожалению, такие ситуации там уже возникали. Обычно после подобных трагедий туристическая активность смещается к бассейнам и экскурсиям. Власти разрабатывают комплекс мер для обеспечения безопасности отдыхающих", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Горин посоветовал россиянам, которые планируют свой отдых или уже находятся в Египте, внимательно прислушиваться к инструкциям по безопасности, исходящим от сотрудников отелей.

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