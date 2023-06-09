Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил, как гибель россиянина в Хургаде повлияет на турпоток в Египет.
По мнению Горина, инцидент с акулой не сильно скажется на популярности курортов Египта среди россиян.
"К сожалению, такие ситуации там уже возникали. Обычно после подобных трагедий туристическая активность смещается к бассейнам и экскурсиям. Власти разрабатывают комплекс мер для обеспечения безопасности отдыхающих", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Горин посоветовал россиянам, которые планируют свой отдых или уже находятся в Египте, внимательно прислушиваться к инструкциям по безопасности, исходящим от сотрудников отелей.
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