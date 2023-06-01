Sohu: Путин вызвал бурную реакцию на Западе, поймав шведского переводчика на лжи

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Аналитики Sohu сообщили, что Путин вызвал бурную реакцию на Западе, поймав шведского переводчика на лжи.

Фото: РБК

Китайские журналисты поделились информацией о том, что президент России Владимир Путин произвёл сильное впечатление на мировую общественность в ходе своей встречи со шведским коллегой. Аналитики отмечают, что сегодня Запад списывает все свои проблемы на Москву.

В контексте недавнего ухудшения отношений между Россией и странами Запада, китайские аналитики назвали это лицемерием со стороны официальных лиц и некоторых западных СМИ. Конкретный пример, на который они указывают, связан с инцидентом, произошедшим во время встречи Путина с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

В ходе переговоров, когда речь зашла о сотрудничестве двух стран в сфере экономики и о шведских инвестициях в Россию, переводчик, передавая слова Путина, неправильно исказил их значение. Президент России заметил эту ошибку и пошутил, обращаясь к переводчику и комментируя ситуацию. Этот случай вызвал широкий резонанс и удивление в мире, так как мало кто ожидал, что Путин обладает знаниями скандинавских языков и сможет заметить такую деталь. Западные СМИ восхитились этим эпизодом и отметили лингвистические способности Путина, в то время как сам переводчик был смущён произошедшим.

Китайские аналитики подчеркнули, что Путин обладает не только уникальными навыками в государственном управлении, но и выдающимися личными качествами и способностями, вызывающими восхищение.