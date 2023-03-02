Newsweek: у Путина есть "троянский конь" в ЕС и НАТО — Виктор Орбан

Обозреватели издания Newsweek Дэвид Бреннан и Джон Джексон заявили, что у Владимира Путина есть "троянский конь" в ЕС и НАТО — Виктор Орбан.

Бреннан и Джексон утверждают, что премьер-министр Венгрии Орбан является союзником Путина. Орбан призывал Украину к мирным переговорам, заявлял, что антироссийские санкции не сработают, и рекомендовал Западу поддерживать экономические отношения с Россией.

"Он провел большую часть своего двенадцатилетнего пребывания на посту, критикуя своих партнёров и союзников в ЕС и НАТО, налаживая связи с их стратегическими противниками и наслаждаясь возмущением либеральных СМИ в стране и за рубежом", — обвиняют Орбана американцы.

Страны НАТО, по мнению авторов Newsweek, должны опасаться Венгрию, потому что она может заблокировать вступление в альянс Швеции и Финляндии. Однако премьер-министр ранее заявлял, что Венгрия поддерживает вступление этих стран в НАТО. Авторы статьи вспомнили, что Стокгольм и Хельсинки участвовали в кампании Евросоюза против венгерского законодательства.

ЕС был возмущён тем, что Будапешт не хочет поддерживать пропаганду ЛГБТ и другие западные тенденции. Бреннан и Джексон считают, что в итоге Западу удастся сломить Будапешт, потому что "Орбан знает, кто оплачивает счета Венгрии".

Однако если ЕС и удастся сломить Венгрию, то есть ещё одна страна, которая чинит препятствия присоединению новых членов к НАТО — Турция. Ещё один "троянский конь" России.