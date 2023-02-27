Орбан поддержал план КНР по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал план КНР по урегулированию конфликта на Украине.

В парламенте перед началом весенней сессии Орбан заявил, что Венгрия призывает на всех мировых площадках прекратить огонь на Украине и начать переговоры. Он также поддержал план Китая по мирному урегулированию.