Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал план КНР по урегулированию конфликта на Украине.
В парламенте перед началом весенней сессии Орбан заявил, что Венгрия призывает на всех мировых площадках прекратить огонь на Украине и начать переговоры. Он также поддержал план Китая по мирному урегулированию.
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