Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
3 июня на Химкинском водохранилище состоится семейный фестиваль
Грабли для сада: зачем нужны и как ухаживать
Актриса Настасья Самбурская призналась, что не боится проверки ФНС из-за отсутствия проблем с налогами
Эксперт раскрыл, сколько точно актёров сбежало из России после начала СВО
Актриса Екатерина Ульянова, сыгравшая Женю Ковалёву в сериале "Сваты", ушла из кино и стала блогером
Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"
Врач-диетолог Ефимова перечислила гражданам РФ пять продуктов для быстрого оздоровления
Момент поражения последнего десантного корабля ВМС Украины в порту Одессы попал на видео
Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов

Эрдоган "в последнюю минуту" отказался от участия в антироссийском саммите Европы

1:42
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в антироссийском саммите Европейского политического сообщества, сообщает издание Politico.

Эрдоган "в последнюю минуту" отказался от участия в антироссийском саммите Европы
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Саммит должен пройти в Кишинёве 1-2 июня. И как утверждает издание, от участия в нём Эрдоган отказался в "последнюю минуту". Politico отмечает, что встреча задумана как демонстрация солидарности против России.

Сейчас в Европейское политическое сообщество, созданное в прошлом году, входят государства Евросоюза и некоторые другие европейские государства. Первый саммит прошёл в Чехии в 2022 году.

Причём на прошлом саммите в Праге президент Турции побывал.

По какой причине Эрдоган не поедет на саммит в этом году, не уточняется. В публикации предполагается, что 2 июня он может объявить состав нового правительства Турции, а 3 июня состоится инаугурация президента.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что в саммите примут участие как минимум 44 главы государств и правительств из 50-ти приглашённых.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве будут внимательно следить за саммитом, однако нельзя говорить о полноценном политическом процессе в разделённой Европе.

"Говорить о каких-то европейских процессах в разделённой Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это не полноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", — сказал Дмитрий Песков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Последние материалы
Как Дмитрий Гордон* вербовал Алёну Полынь
Эрдоган "в последнюю минуту" отказался от участия в антироссийском саммите Европы
Актриса Настасья Самбурская призналась, что не боится проверки ФНС из-за отсутствия проблем с налогами
Эксперт раскрыл, сколько точно актёров сбежало из России после начала СВО
Из первых уст: казаки отряда "Сибирь" о горячих боях за Бахмут
США стремятся всех накормить ГМО-продуктами
Для автомобилей разработано регенерирующее покрытие
Актриса Екатерина Ульянова, сыгравшая Женю Ковалёву в сериале "Сваты", ушла из кино и стала блогером
Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"
Врач-диетолог Ефимова перечислила гражданам РФ пять продуктов для быстрого оздоровления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников