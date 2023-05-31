Эрдоган "в последнюю минуту" отказался от участия в антироссийском саммите Европы

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался участвовать в антироссийском саммите Европейского политического сообщества, сообщает издание Politico.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Саммит должен пройти в Кишинёве 1-2 июня. И как утверждает издание, от участия в нём Эрдоган отказался в "последнюю минуту". Politico отмечает, что встреча задумана как демонстрация солидарности против России.

Сейчас в Европейское политическое сообщество, созданное в прошлом году, входят государства Евросоюза и некоторые другие европейские государства. Первый саммит прошёл в Чехии в 2022 году.

Причём на прошлом саммите в Праге президент Турции побывал.

По какой причине Эрдоган не поедет на саммит в этом году, не уточняется. В публикации предполагается, что 2 июня он может объявить состав нового правительства Турции, а 3 июня состоится инаугурация президента.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что в саммите примут участие как минимум 44 главы государств и правительств из 50-ти приглашённых.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве будут внимательно следить за саммитом, однако нельзя говорить о полноценном политическом процессе в разделённой Европе.

"Говорить о каких-то европейских процессах в разделённой Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это не полноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", — сказал Дмитрий Песков.