Германский министр: к Турции после победы Эрдогана надо относится как к России

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В Берлине прокомментировали победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Прокомментировал почему-то министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир. Может быть по причине турецкого происхождения.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Так вот, по мнению герра Оздемира, Германия должна резко изменить политический курс в отношении Турции после переизбрания Эрдогана.

Германский министр выразил одобрение тому, что уже произошло изменение курса по отношению к России. А теперь, по его мнению, настало сделать то же самое и в отношении Турции.

Оздемир настаивает на поворотном моменте в отношениях турецким "ультранационализмом" и "фундаментализмом".

Переизбрание Эрдогана, по его словам, имеет конкретные последствия для общества в Германии, в том числе потому, что многие имамы, работающие в ФРГ, присланы турецкими религиозными властями.

"Нужно говорить о том, какие будут последствия, если следующее поколение имамов из Турции будет ещё более националистическим, еще более религиозно фундаменталистским. Будут те, кто окажет влияние на детей в Германии", — цитирует немецкого министра ТАСС.

Джем Оздемир ранее резко раскритиковал турок, которые проживают в Германии и проголосовали за Эрдогана. По его мнению, они не будут отвечать за последствия своего выбора.

Второй тур президентских выборов прошёл в Турции накануне. По предварительным результатам, победу в них одержал действующий президент Турции.

По итогам обработки 99,43% бюллетеней Тайип Эрдоган получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

Стоит заметить, что на Западе многие политики и пресса не скрывали, что хотели бы победы кандидата от оппозиции. Но сей факт, конечно, они отнюдь не считали попыткой повлиять на выбор граждан Турции и вмешаться во внутренние дела это страны.

Джем Оздемир является функционером партии "зелёных". Также, как и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее Оздемир неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Впрочем, почему "ранее", он и сейчас продолжает это делать.

Едва ли, конечно, власти Германии последуют его советам в отношении Турции. Для Европы вообще и в Германии в частности эта страна слишком важна. Хотя при этом в государствах сообщества всячески избегают обсуждения перспектив вступления Турции в ЕС.