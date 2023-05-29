Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Германский министр: к Турции после победы Эрдогана надо относится как к России

2:47
Мир

В Берлине прокомментировали победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Прокомментировал почему-то министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир. Может быть по причине турецкого происхождения.

Германский министр: к Турции после победы Эрдогана надо относится как к России
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Так вот, по мнению герра Оздемира, Германия должна резко изменить политический курс в отношении Турции после переизбрания Эрдогана.

Германский министр выразил одобрение тому, что уже произошло изменение курса по отношению к России. А теперь, по его мнению, настало сделать то же самое и в отношении Турции.

Оздемир настаивает на поворотном моменте в отношениях турецким "ультранационализмом" и "фундаментализмом".

Переизбрание Эрдогана, по его словам, имеет конкретные последствия для общества в Германии, в том числе потому, что многие имамы, работающие в ФРГ, присланы турецкими религиозными властями.

"Нужно говорить о том, какие будут последствия, если следующее поколение имамов из Турции будет ещё более националистическим, еще более религиозно фундаменталистским. Будут те, кто окажет влияние на детей в Германии", — цитирует немецкого министра ТАСС.

Джем Оздемир ранее резко раскритиковал турок, которые проживают в Германии и проголосовали за Эрдогана. По его мнению, они не будут отвечать за последствия своего выбора.

Второй тур президентских выборов прошёл в Турции накануне. По предварительным результатам, победу в них одержал действующий президент Турции.

По итогам обработки 99,43% бюллетеней Тайип Эрдоган получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

Стоит заметить, что на Западе многие политики и пресса не скрывали, что хотели бы победы кандидата от оппозиции. Но сей факт, конечно, они отнюдь не считали попыткой повлиять на выбор граждан Турции и вмешаться во внутренние дела это страны.

Джем Оздемир является функционером партии "зелёных". Также, как и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее Оздемир неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Впрочем, почему "ранее", он и сейчас продолжает это делать.

Едва ли, конечно, власти Германии последуют его советам в отношении Турции. Для Европы вообще и в Германии в частности эта страна слишком важна. Хотя при этом в государствах сообщества всячески избегают обсуждения перспектив вступления Турции в ЕС.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы турция германия
Новости
МК: удары ВСУ по Белгородской области заставили говорить о взятии Харькова
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий предупредил украинцев о надвигающемся дефиците электроэнергии
Shot: после победы Эрдогана на выборах российские туристы начали спешно бронировать туры
Эксперты рассказали, какие витаминные комплексы помогут очистить сосуды
Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским
Глава МИД Чехии Липавский: Россия будет угрозой для Европы ещё в течение 10 лет
У Зеленского обругали Кличко за кадры с упавшей ракетой ЗРК Patriot
Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи
Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие витаминные комплексы помогут очистить сосуды
Германский министр: к Турции после победы Эрдогана надо относится как к России
Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским
Глава МИД Чехии Липавский: Россия будет угрозой для Европы ещё в течение 10 лет
У Зеленского обругали Кличко за кадры с упавшей ракетой ЗРК Patriot
Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи
Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении
В РФ появились телефоны, заражённые вирусным программным обеспеченными
МК: Кнутов заявил, что ударами по Киеву Россия послала "чёрную метку" НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников