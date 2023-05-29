Марков раскрыл, как изменится политика Турции в отношении РФ после победы Эрдогана

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

После победы на президентских выборах в Турции нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана дальнейшая политика в отношении России никак не поменяется. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Марков.

Фото: РИА Новости

Эксперт считает, что России и не нужно, чтобы что-то менялось.

"У нас была угроза, что поменяется очень сильно — ухудшится. И сейчас эта угроза снята. Эрдоган победил. Его политика одобрена населением. Он будет её продолжать. Он уже выступил, сказав, что газовый хаб будем делать, атомную станцию строить, с Россией ссориться не будем", - объяснил аналитик. Он добавил, что не поменяется также и правительство республики. Там останутся две ключевые фигуры: министр иностранный дел Мевлют Чавушоглу, который очень хорошо относится к России, и министр внутренних дел, который является жёстким сторонником Эрдогана.

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