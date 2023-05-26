МИД КНР: Пекин всегда занимал справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу

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Китайское правительство всегда придерживалось объективной позиции по украинскому вопросу, следует из заявления спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя. Он проинформировал об этом на переговорах с лидерами стран Евросоюза, проходящих сегодня в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Фото: Paul Zinken/ZB

Ли Хуэй акцентировал внимание на том, что официальный Пекин стремится к активному продвижению мирных переговоров для завершения острого украинского конфликта. У Китая и Евросоюза есть в этом вопросе согласие, сообщили в МИД КНР.