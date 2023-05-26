Китайское правительство предложило Европе "заявить о собственной автономии" во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами и выступить с призывом о незамедлительном прекращении огня на территории Украины.
Официальный Пекин также предложил "оставить" в составе России недавно присоединившиеся к ней субъекты. Корреспонденты The Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников с Запада. Они поделились информацией по итогам переговоров спецпредставителя КНР Ли Хуэя в европейских столицах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.