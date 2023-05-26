WSJ: Китай призвал Европу "оставить" за Россией её новые территории

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Китайское правительство предложило Европе "заявить о собственной автономии" во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами и выступить с призывом о незамедлительном прекращении огня на территории Украины.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Официальный Пекин также предложил "оставить" в составе России недавно присоединившиеся к ней субъекты. Корреспонденты The Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников с Запада. Они поделились информацией по итогам переговоров спецпредставителя КНР Ли Хуэя в европейских столицах.