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Ирина Гусакова

Политолог рассказал, как изменит ситуацию приезд в Киев спецпредставителя Китая

5:45
Мир

В условиях хаотизации мира Китай выступил с инициативой по его систематизации и гармонизации. Доказательством тому служит запланированный на 16 и 17 мая приезд в Киев спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в целях урегулирования украинского кризиса.

Политолог рассказал, как изменит ситуацию приезд в Киев спецпредставителя Китая
Фото: РИА Новости

К решению вопросов Китай подходит с осознанностью и выдержкой, действуя по принципу "7 раз отмерь, 1 раз отрежь". Каждый "замер" соответствует шагу КНР в вопросе урегулирования внутриукраинского кризиса, считает политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" Егор Дибров.

Семь шагов Китая к решению украинского кризиса

1 шаг — утверждение Всекитайским собранием нового этапа развития КНР под названием "Новый подход".

2 шаг — развитие программы по урегулированию конфликтов — "Глобальная инициатива безопасности" (Global Security Initiative (GSI).

3 шаг — представление мирного плана из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса.

4 шаг — встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России В. Путиным в Москве. Встреча подчеркнула приверженность партнёрским отношениям двух стран, а также курсу на продолжение совместной работы по противостоянию "цветным революциям" и государственным переворотам. В ходе встречи обсуждалась тема урегулирования украинского кризиса.

5 шаг — приезд президента Франции Э. Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай. В ходе встречи были подписаны договоры о продолжении сотрудничества с ЕС, а также обсуждалась ситуация вокруг Украины. Это продемонстрировало, что ЕС расценивает Китай как сильное государство, в котором они сами заинтересованы, на которое в ближайшее время не будут распространяться европейские санкции.

6 шаг — диалог с Украиной. 26 апреля состоялся телефонный разговор председателя КНР и президента Украины, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня, продление "зерновой сделки" и другие вопросы. При этом лидер Китая подчеркнул важность возвращения к балансу сил в Восточной Европе и обозначил, что в ядерной войне не может быть победителей.

"Слова Си Цзиньпина прозвучали с отсылкой на желание президента Украины Зеленского отменить безъядерный статус страны и использовать ядерное оружие, что максимально ухудшит ситуацию и нарушит баланс сил в регионе. В свою очередь Зеленский озвучил навязываемую позицию стран Запада, идущую вразрез национальным интересам Украины. Также деструктивные действия Зеленского прослеживаются в проведении антикитайской политики, в частности, в Верховной раде Украины была создана межпарламентская группа по развитию связей с руководством Тайваня. Кроме того, при поддержке американского фонда NED была опубликована книга Зеленского "США спасает Украину, спасёт и Тайвань".

Действия руководства Украины нарушают нормы международного права, а также принцип "Одного Китая", а значит, и суверенитет КНР. Действия Зеленского подталкивают к дестабилизации ситуации и к войне в Восточной Азии. Это свидетельствует о том, что нахождение Зеленского на посту президента опасно для Украины и мира", — отмечает Егор Дибров.

7 шаг может подразумевать эволюционный подход в решении украинского кризиса. В ходе этого Китай будет придерживаться сотрудничества с РФ, продемонстрирует значение сотрудничества КНР и ЕС, а также окажет влияние на США для возвращения баланса сил в Европе и налаживания геополитической ситуации в мире. В этом случае странам Запада необходимо как можно скорее осознать и обсудить данный вопрос для его последующей реализации.

В условиях геополитической напряжённости эволюционный вариант маловероятен. Амбиции США и Британии о мировом господстве подталкивают ЕС к системному экономическому и политическому кризису. Англосаксонский блок заставляет двигаться "локомотивы" ЕС, Германию и Францию, в пропасть международных отношений, используя их в качестве щита, заслоняя ими проблемы, с которыми сталкиваются США и Британия. На Германию и Францию перекладывается груз ответственности за проведение катастрофической внешней и внутренней политики США, реализуемой Демократической партией США в Восточной Европе и мире.

Если США не пойдут на диалог на этих условиях, у Китая ничего не останется, как предпринять революционные, решительные действия, которые бы "отрезали", разделили кризис на Украине на "до" и "после".

Одним из таких шагов может стать исключение "агрессивных" стран ЕС, финансирующих Украину, из глобального проекта Китая "Один пояс, один путь". Многие страны ЕС находятся в экономическом кризисе и имеют внешний долг в размере 150-200% от годового ВВП. Даже предупреждения в отношении стран ЕС со стороны Китая о подобной возможности приведут к убыткам и кризису на финансовых рынках ЕС.

Активная позиция Китая подтолкнет страны ЕС к миру и прекращению поставок военной техники Украине, позволит приблизиться к окончанию украинского кризиса.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин владимир зеленский
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