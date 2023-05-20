Польша разоружила себя во благо Украины, и есть сомнения, что Варшава получит передовое оружие и технику взамен той, которую отдали Киеву, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер.
Как подчеркнул Миллер, непонятно почему польские действующие власти так гордо говорят о поставках Киевскому режиму.
"Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все "МиГи” и так далее, то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу?" — задался вопросом экс-премьер, выступая перед журналистами.
Миллер уточнил, что Украине отдали преимущественно старые танки Т-72 в количестве 300 штук, но взамен так и не получили немецкие Leopard.
"Получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?" — резюмировал политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.