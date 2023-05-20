Экс-премьер Миллер: Польша разоружается ради Украины — где 300 "Леопардов"?

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Польша разоружила себя во благо Украины, и есть сомнения, что Варшава получит передовое оружие и технику взамен той, которую отдали Киеву, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер.

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Как подчеркнул Миллер, непонятно почему польские действующие власти так гордо говорят о поставках Киевскому режиму.

"Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все "МиГи” и так далее, то я думаю про себя: Боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу?" — задался вопросом экс-премьер, выступая перед журналистами.

Миллер уточнил, что Украине отдали преимущественно старые танки Т-72 в количестве 300 штук, но взамен так и не получили немецкие Leopard.

"Получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?" — резюмировал политик.