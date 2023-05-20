В Белом заявили, что истребители F-16 "не самое необходимое", что нужно ВСУ в данный момент. Как подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон определил перечень военной помощи Киеву.
Однако, истребителей в нём не оказалось.
"F-16 не являются частью этого набора. И президент дал понять, что для целей этого контрнаступления потенциал F-16 в сравнении с остальным не был во главе списка", — заявил Салливан на пресс-конференции.
По словам спикера от Белого дома, сейчас Вашингтон определяет, что ВСУ действительно необходимо для контрнаступления. Что же касается истребителей, Салливан допустил, что они могут понадобиться Киеву "в будущем", однако когда, не уточнил.
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