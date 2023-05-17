В электропоезде "Брегенц-Вена" произошел инцидент, который вызвал паническую реакцию у некоторых пассажиров, сообщает argumenti.ru, ссылаясь на CNN.
По полученной информации, злоумышленники якобы смогли получить доступ к системам оповещения состава и запустили ролик с фразами нацистского фюрера Адольфа Гитлера, включая истерические выкрики "Зик Хайаль!", что вызвало шок среди пассажиров.
Описанная сцена вызвала у пассажиров шок и некоторые из них начали задавать вопросы о возможности начала полномасштабной войны. Из-за состояния паники, вызванной увиденным и услышанным, некоторым пассажирам пришлось вызывать скорую помощь. Туристы также выразили свое удивление и обратились к гидам с вопросами о том, насколько часто такие происшествия происходят.
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