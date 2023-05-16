Боррель прокомментировал продажу переработанной российской нефти ЕС со стороны Индии

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз должен предпринять соответсвующие меры против Индии за экспорт в Европу переработанной российской нефти. Государство оставляет себе хорошее сырье, а ЕС отдаёт "побочные продукты". Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

Фото: АмурПолит.ру

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально… Но если они используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продаёт нам… мы должны действовать".

На данный момент, как уточняет политик, Индия располагает возможностью пользоваться более дешёвым сырьём благодаря ценовому потолку на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что ценовой потолок на российскую нефть западные страны установили на уровне $60 за баррель. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg.