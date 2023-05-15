Владимир Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал принять его страну в состав Североатлантического альянса уже летом 2023 года.

Фото: Офис украинского президента Владимира Зеленского

Во время копенгагенского саммита демократии, глава Украины подчеркнул, что такое решение НАТО будет своевременным.

"Настало время принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса", — отметил Зеленский в ходе мероприятия, трансляцию которого ведёт Alliance Of Democracies.

Ранее журналисты The Washington Post проинформировали, что руководство НАТО не пригласит Украину вступить в блок на саммите в Вильнюсе. По их данным, дискуссии о членстве Киева в альянсе так и не дали результата. При этом страны, входящие в состав блока, сошлись на том, что продолжат поставлять оружие и боеприпасы для украинской армии, сказано в публикации.

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