WP: НАТО решила не приглашать Украину вступить в блок на саммите в Вильнюсе

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Североатлантический альянс не будет оправлять приглашение Украине в НАТО на предстоящем саммите блока в Вильнюсе, заявили американские СМИ со ссылкой на источник.

Фото: commons.wikimedia. org

Так, согласно информации, дискуссии по поводу членства Киева так и не дали результата. Страны-участницы блока сошлись лишь в том, что продолжат оказывать поддержку Украине.

"Официальные лица из стран НАТО, многие из которых на условиях анонимности рассказали о деликатных дипломатических дискуссиях, заявили, что среди 31 члена альянса существует консенсус в отношении того, что, несмотря на поддержку Киева, НАТО не будет направлять приглашение", — пишет The Washington Post.

Ранее Киев потребовал от блока выдать Украине "политическое приглашение" в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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