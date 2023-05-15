Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Франция намерена оснастить батальоны ВСУ лёгкими танками AMX-10RC
В Сети появилось видео, как Эрдоган напугал избирателя
Отец Филиппа Киркорова публично осудил сына Зайцева: "Делал плохо отцу"
63.ru: врач-эндоскопист из Самары рассказал, что его раздражает в поведении пациентов
Депутат Госдумы Затулин заявил, что Александр Лукашенко заболел
РВ: в Сети разгоняется паника, что ВСУ выбили армию России из Куземовки под Сватово
Продюсер Лавров объяснил хамскую выходку Верки Сердючки на "Евровидении"
ВЗГЛЯД: эксперты объяснили, что стоит за фантазиями Зеленского о захвате городов России
Слова главы ЕК об общих ценностях с Украиной назвали отвратительными

Еропейцев разозлили слова Зеленского о России: С тобой всё кончено. Капут!

1:05
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление про Россию во время визита в Германию и попал под шквал критики. Европейские пользователи Сети предположили, что после подобных слов, главе Незалежной придёт "капут".

Еропейцев разозлили слова Зеленского о России: С тобой всё кончено. Капут!
Фото: Телеграм

Так, во время визита в ФРГ Зеленский написал, что Украина укрепляет связи с Европой и продолжает усиливать "давление на Россию", чем возмутил пользователей.

"После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой всё кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересёк", — заявил один из пользователей под постом Зеленсктго.

"В каком мире ты живёшь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых "союзников и спонсоров", — поддержал другой.

Комментаторы предложили Зеленскому в следующий раз самостоятельно нанять частный самолёт, а не летать выпрашивать деньги за счёт европейцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Сырский пообещал Зеленскому окружить Бахмут
Сырский пообещал Зеленскому окружить Бахмут
Последние материалы
Франция намерена оснастить батальоны ВСУ лёгкими танками AMX-10RC
Еропейцев разозлили слова Зеленского о России: С тобой всё кончено. Капут!
В Сети появилось видео, как Эрдоган напугал избирателя
Выбор частной школы: на что стоит обратить внимание
Отец Филиппа Киркорова публично осудил сына Зайцева: "Делал плохо отцу"
63.ru: врач-эндоскопист из Самары рассказал, что его раздражает в поведении пациентов
Депутат Госдумы Затулин заявил, что Александр Лукашенко заболел
ИИ предсказывает победу Эрдогана в первом туре президентских выборов в Турции
РВ: в Сети разгоняется паника, что ВСУ выбили армию России из Куземовки под Сватово
Продюсер Лавров объяснил хамскую выходку Верки Сердючки на "Евровидении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников