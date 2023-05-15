Еропейцев разозлили слова Зеленского о России: С тобой всё кончено. Капут!

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление про Россию во время визита в Германию и попал под шквал критики. Европейские пользователи Сети предположили, что после подобных слов, главе Незалежной придёт "капут".

Фото: Телеграм

Так, во время визита в ФРГ Зеленский написал, что Украина укрепляет связи с Европой и продолжает усиливать "давление на Россию", чем возмутил пользователей.

"После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой всё кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересёк", — заявил один из пользователей под постом Зеленсктго. "В каком мире ты живёшь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых "союзников и спонсоров", — поддержал другой.

Комментаторы предложили Зеленскому в следующий раз самостоятельно нанять частный самолёт, а не летать выпрашивать деньги за счёт европейцев.

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