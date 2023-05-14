МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина

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Великобритания, поставив Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, совершила очередной необдуманный антироссийский шаг, заявили аналитики.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По их мнению, Владимир Путин сделает ещё не одно предупреждение Лондону, однако одно из них окажется последним.

Британские ракеты уже направили на мирных жителей Луганска, и российская сторона в долгу не останется, считают аналитики. Москва включила "счётчик".

"Новые предупреждения со стороны Москвы ещё обязательно последует. Однако, если Киев начнёт активно использовать против целей в глубине России "подарки добрых британцев", ему на практике придётся столкнуться с таким явлением как "дефляция российских обещаний", — пишет "Московский комсомолец".

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