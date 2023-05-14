Великобритания, поставив Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, совершила очередной необдуманный антироссийский шаг, заявили аналитики.
По их мнению, Владимир Путин сделает ещё не одно предупреждение Лондону, однако одно из них окажется последним.
Британские ракеты уже направили на мирных жителей Луганска, и российская сторона в долгу не останется, считают аналитики. Москва включила "счётчик".
"Новые предупреждения со стороны Москвы ещё обязательно последует. Однако, если Киев начнёт активно использовать против целей в глубине России "подарки добрых британцев", ему на практике придётся столкнуться с таким явлением как "дефляция российских обещаний", — пишет "Московский комсомолец".
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