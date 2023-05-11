Путин разозлился на США: Япония попала под удар с подписанием указа №302

По мнению китайских экономических экспертов, Россия активно участвует в финансовом противостоянии с Западом и успешно наносит серьёзный удар по своим противникам.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

В ответ на санкции и заморозку части валютных резервов Центрального банка России со стороны США и их союзников, Москва стабилизировала свою экономику и перешла к контратаке.

Издание NetEase сообщает, что Запад пытается заморозить российские активы и передать их Украине. Китайские аналитики утверждают, что такой ход будет иметь негативные последствия и будет равносилен открытию ящика Пандоры, о чём американцы и их партнёры будут сильно жалеть.

Авторы статьи отмечают, что в США и Европе в настоящее время ведётся поиск юридических возможностей для конфискации российских активов. Однако правовая база, позволяющая Западу безнаказанно изымать деньги других государств на глазах у всего мирового сообщества, отсутствует. В то время как споры о дальнейшей судьбе российских миллиардов продолжаются в Вашингтоне и Брюсселе, Москва неожиданно перешла в атаку.

Российский президент Владимир Путин подписал указ №302, позволяющий вводить внешнее управление в отношении активов недружественных стран. В статье отмечается, что такой ход России стал неожиданностью для союзников США, особенно Японии, и может нанести значительный ущерб Западу.

Потеря активов американских и европейских компаний в России может оказаться существенным ударом для Запада. Однако Япония, которая является одним из крупных потребителей российских энергоносителей и инвестором в энергетические проекты, вроде "Сахалин-2", может столкнуться с ещё большими проблемами, если потеряет доступ к этим ресурсам.