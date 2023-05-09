Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

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Агрессивно настроенные поляки отказались пропускать посла РФ в Варшаве Сергея Андреева на мемориальное кладбище.

Фото: Pixabay

По данным корреспондента РИА Новости, дипломат хотел возложить цветы, однако жители Польши потребовали, чтобы он снял георгиевскую ленточку с пиджака перед посещением кладбища. Отмечается, что у Андреева так и не получилось почтить память советских воинов из-за агрессии поляков.

В интервью агентству российский посол обвинил Варшаву в нарушении общественного порядка и безобразном поведении.

В 2022 году в День Победы Андреева облили красной краской на мемориальном кладбище в Польше, куда он приехал для возложения цветов. Кроме того, вандалы осквернили скульптуру красноармейцев.

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