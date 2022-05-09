Подвергшийся нападению посол Андреев обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка

Российская дипмиссия в Польше пошла навстречу местным властям, но мэрия Варшавы не смогла обеспечить "элементарный порядок" во время возложения цветов на кладбище советских воинов. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев после того, как его облили краской.

"Когда они не рекомендовали нам проведение широкомасштабного мероприятия, мы пошли навстречу. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", — сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что российская дипмиссия заявит протест в связи с нападением.

На Андреева было совершено нападение на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, куда он приехал для возложения венка на День Победы. Агрессивно настроенные жители облили посла красной краской и выкрикивали в его адрес оскорбления.

Кроме того, в понедельник вандалы осквернили скульптуре красноармейцев на том же кладбище. Они белой краской нанесли надписи нецензурного содержания.