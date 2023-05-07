РИА Новости: Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар, и бьёт на опережение

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Россия переиграла Германию и Финляндию, сделав ход второй, но сработав при этом на опережение. Такое мнение высказал в своей статье обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Фото: Администрация президента РФ

Предельно недружественные России Финляндия и Германия, регулярно принимающие у себя украинского лидера Владимира Зеленского, неожиданно осознали, что играют в эти игры вдвоём, и на каждом углу кричат теперь, что их ограбили, отметил публицист.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин своим указом в конце апреля ввёл временное управление в отношении российских активов иностранных компаний Fortum и Uniper.

"Если совсем просто, то Россия более не признает право собственности финской Fortum и немецкой Uniper в составе наших генерирующих систем. Они переведены в статус имущества уже российского, и управление массой финансовых и физических активов поручено Росимуществу", — объяснил автор статьи.

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