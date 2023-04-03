WSWS: членство Финляндии в НАТО — это подготовка к войне США с Россией

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Создать дополнительные риски войны между США и Россией может вступление Финляндии в НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Андре Дэймон в материале для WSWS.

Аналитик пишет, что дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между двумя крупнейшими ядерными державами.

Автор материала также обратился с призывом к России и Украине заключить мирный договор, выдвинув идею создания международного движения, которое поспособствует достижению мира.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Североатлантического альянса 4 апреля.

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