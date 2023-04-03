Создать дополнительные риски войны между США и Россией может вступление Финляндии в НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Андре Дэймон в материале для WSWS.
Аналитик пишет, что дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между двумя крупнейшими ядерными державами.
Автор материала также обратился с призывом к России и Украине заключить мирный договор, выдвинув идею создания международного движения, которое поспособствует достижению мира.
Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Североатлантического альянса 4 апреля.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.